Обама проведе екстрену нараду щодо Єгипту

Президент США Барак Обама обговорить у найближчі години із своїми радниками з питань нацбезпеки ситуацію в Єгипті, повідомляють кореспонденти президентського пулу з посиланням на слова офіційного представника Білого дому Роберта Гіббса.

Гіббс оголосив про очікувану нараду після того, як єгипетський президент Хосні Мубарак оголосив про передачу повноважень віце-президентові країни Омарові Сулейману.

За словами Гіббса, президент подивився телезвернення Мубарака в літаку дорогою до Вашингтона з штату Мічіган. "Президент проведе зустріч із своєю командою з нацбезпеки в Білому домі", - йдеться в переданому РІА “Новости” в повідомленні.