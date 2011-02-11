Обама проведе екстрену нараду щодо Єгипту
00:56, 11 лютого 2011Світ
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У найближчі години
Президент США Барак Обама обговорить у найближчі години із своїми радниками з питань нацбезпеки ситуацію в Єгипті, повідомляють кореспонденти президентського пулу з посиланням на слова офіційного представника Білого дому Роберта Гіббса.
Гіббс оголосив про очікувану нараду після того, як єгипетський президент Хосні Мубарак оголосив про передачу повноважень віце-президентові країни Омарові Сулейману.
За словами Гіббса, президент подивився телезвернення Мубарака в літаку дорогою до Вашингтона з штату Мічіган. "Президент проведе зустріч із своєю командою з нацбезпеки в Білому домі", - йдеться в переданому РІА “Новости” в повідомленні.
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