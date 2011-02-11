Німеччина й Естонія безплатно видаватимуть візи білорусам

Німеччина з 4 лютого розпочала оформлення національних віз для громадян Білорусі без стягнення консульського збору. Про це, як пише Deutsche Welle, агентству БелаПАН повідомили в посольстві ФРН у Мінську. Як зазначається, національні візи видають особам, які планують перебувати на території Німеччини більше трьох місяців, наприклад, у разі возз`єднання сім`ї, навчання або здійснення трудової діяльності. При цьому наголошується, що нове правило не поширюється на видачу шенгенських віз для короткострокових приватних і ділових поїздок тривалістю до 90 днів в межах одного півріччя.

Як запевнили в посольстві ФРН у Білорусі, уряд Німеччини послідовно виступає за полегшення візового режиму для білоруських громадян. Зокрема, 2010 року третина всіх шенгенських віз, виданих посольством Німеччини в Мінську, оформлялася без стягнення консульського збору.

Крім того, як повідомляє інтернет-портал tut.by, з 1 березня Естонія відміняє консульський збір за довгострокову візу для громадян Білорусі. Відповідне рішення було ухвалене 3 лютого на засіданні естонського уряду. За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Паета, мета такого кроку - висловити підтримку громадянському суспільству Білорусі.

Підставою для клопотання про видачу національної візи є короткострокова робота в Естонії, наприклад, представників творчих професій, викладачів, студентів, спортсменів, тренерів. Національну візу також можна одержати для навчання, догляду за хворим родичем або для роботи нянею. Довгострокова віза дає право бути на території Естонії до 180 днів впродовж року.

Раніше спрощений візовий режим для білоруських громадян був введений Польщею і Латвією.