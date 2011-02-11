ЄС і США розчаровані рішенням Мубарака

Президент США Барак Обама заявив, що передача повноважень президента Єгипту Хосні Мубарака віце-президентові Омару Сулейману є "недостатньою" для здійснення демократичних змін у країні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

"Єгипетському народові сказали, що відбулася передача влади, але поки не зрозуміло, чи є вона негайною, цілеспрямованою і недвозначною", - наголошується в заяві Обами. На думку президента США, "у дуже великої кількості єгиптян є сумнів щодо серйозності намірів уряду здійснити справжній перехід до демократії, і обов`язком уряду є чесна розмова з народом Єгипту і зі світом".

"Уряд Єгипту повинен запропонувати переконливий, реальний і недвозначний шлях до справжньої демократії, і поки він не скористалося цією можливістю... Майбутнє Єгипту буде визначено єгиптянами", - заявив Обама, згадавши необхідність скасування закону про надзвичайний стан в Єгипті.

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Високий представник Євросоюзу у міжнародних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон висловила жаль у зв`язку з тим, що Хосні Мубарак, відмовившись піти зі своєї посади, "поки що не відкрив шлях до швидших і глибших перетворень" в його країні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс. "Момент змін настав... Ми з особливою увагою стежитимемо за реакцією єгипетського народу в найближчі години і дні", - заявила Ештон, наголосивши, що ЄС підтримуватиме контакт з єгипетською владою з метою "переконати їх в необхідності забезпечити впорядкований, розумний і довготривалий перехід до демократії".

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У четвер ввечері президент Мубарак сказав у зверненні до нації, яке транслювалося в прямому ефірі телебачення, що "визнав доцільним передати повноваження голови держави віце-президентові відповідно до конституції". При цьому Мубарак залишиться на посаді до президентських виборів у вересні 2011 року.

Віце-президент Сулейман керуватиме всіма питаннями зовнішньої і внутрішньої політики країни. Водночас, відповідно до конституції Єгипту, Мубарак зберіг за собою повноваження на розпуск парламенту, відставку уряду та внесення пропозицій щодо зміни статей конституції.