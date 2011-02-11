ЄС поважає відставку президента Єгипту

Високий представник ЄС у міжнародних справах і з політики безпеки Кетрін Ештон заявила, що "поважає" рішення президента Єгипту Хосні Мубарака піти у відставку, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, Ештон заявила, що Європейський союз вітає прагнення єгипетського народу до планомірного переходу до демократії, вільних і чесних виборів у країні.

Верховний представник ЄС вважає, що Мубарак "прислухався до голосу єгипетського народу і відкрив дорогу швидшим і глибшим реформам". "Важливо, щоб діалог прискорився і привів до створення уряду, який поважатиме прагнення (...) єгипетського народу", - наводить слова Ештон Франс Пресс.

Раніше віце-президент Єгипту Омар Сулейман оголосив у короткому телевізійному виступі, що Мубарак, який правив країною з 1981 року, подав у відставку і доручив Вищій раді збройних сил керувати країною, нагадує РІА "Новости".