У світі коментують "білу революцію" в Єгипті

Голова Ліги арабських держав єгиптянин Амр Мусу вітав "білу революцію" в Єгипті. "Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і покладаю надії на процес створення національного консенсусу. Зараз у країни є хороший шанс", - сказав він в інтерв`ю телеканалу Аль-Арабія.

Один з лідерів єгипетської опозиції, колишній глава МАГАТЕ Мохаммед Барадєї вітав відставку Хосні Мубарака з посади президента країни, передає Associated Press. "Це кращий день мого життя. Країна стала вільною після кількох десятиліть утисків", - сказав ель-Барадеї. Він висловив надію, що процес передачі владі буде "красивим".

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Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК вважає, що відставка Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА сприятиме демократизації країни.

Про це йдеться в заяві Президента Європарламенту, переданій УНІАН.

«Сьогодні голос народу Єгипту було почуто. Політична відповідальність взяла гору, і рішення, прийняте Президентом МУБАРАКОМ має спростити демократичні перетворення без подальшої жорстокості», - наголошується в заяві Є.БУЗЕКА.

Президент Європарламенту переконаний в тому, що сьогоднішній день стане історичним днем для демократичних змін в країні.

Він підтримав прагнення народу Єгипту до демократії і висловився за те, щоб армія продовжувала відігравати свою конструктивну роль в процесі демократизації країни.

«Це тільки початок довгого шляху остаточних змін: шляху політичного переходу, через конституційну реформу, вільні і плюралістичні вибори, а також зміцнення цивільного суспільства, шляху до справжньої демократії участі для всіх», - сказав Є.БУЗЕК.

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Ізраїль сподівається, що відставка Хосні Мубарака не принесе змін в його мирні відносини з Каїром. Як заявив агентству Reuters високопоставлений ізраїльський діяч, "дуже рано говорити про те, як вплине це на розвиток подій. Ми сподіваємося, що перехід до демократії в Єгипті відбудеться без насильства і що мирна угода збережеться в силі".

Франція вітає відставку Хосні Мубарака з поста президента Єгипту, як відважне і необхідне рішення, заявив голова французької держави Ніколя Саркозі. За його словами, Франція сподівається, що нова єгипетська влада вживе всіх заходів для розвитку демократичних інституцій за підсумками відкритих і вільних виборів. Саркозі зазначив, що Франція повністю підтримує ненасильницьке просування єгиптян до свободи, і закликав єгипетське керівництво провести реформи в найкоротші терміни.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала відставку президента Хосні Мубарака історичним поворотом. "Я радію разом з народом Єгипту", - сказала Меркель журналістам, висловивши надію, що нова влада Єгипту продовжать дотримуватись положень мирної угоди з Ізраїлем, підписаної в 1979 році. "Ми сподіваємося, що майбутній уряд Єгипту продовжить підтримку миру на Близькому Сході, поважаючи угоду з Ізраїлем і гарантуючи його безпеку", - додала Меркель.

Ісламістське радикальне угрупування ХАМАС вітає відставку президента Єгипту Хосні Мубарака і вітає єгиптян з "перемогою революції". "Ми вважаємо відставку президента Мубарака початком перемоги єгипетської революції, яку ми повністю підтримуємо", - сказав в інтерв`ю агентству Франс Прес представник руху ХАМАС в секторі Газа Самі Абу-Зухрі.