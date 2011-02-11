Армія взяла владу в Єгипті і просить не турбуватися

Вища рада збройних сил Єгипту, яка прийняла у п`ятницю на себе владу в країні після відставки президента Хосні Мубарака, заявила, що не збирається підміняти собою цивільні органи влади.

"Вища рада збройних сил не є альтернативою тієї законної влади, яка влаштовує єгипетський народ", - йдеться в заяві.

Рада також пообіцяла незабаром зробити ряд заяв щодо управління країною в найближчий період.

Президент Єгипту Хосні Мубарак у п`ятницю пішов у відставку, передавши кермо влади Вищій раді збройних сил.

Зараз військові знімають оточення навколо площі Тахрір в Каїрі. Там почали розбирати барикади і знімати загороди з колючого дроту, передає кореспондент РІА Новости. Площа Тахрір з 25 січня була центром єгипетської революції.

Оразу після оголошення про відставку Мубарака частина демонстрантів залишила площу. Натомість назустріч ним рухалися тисячі інших городян, які, дізнавшись про відставку президента, поспішали розділити радість перемоги з однодумцями.

"Народ і армія єдині!" - скандують на площі. Сотні тисяч демонстрантів запускають петарди і танцюють, обнімаються з військовими, ставлять національні прапори на танки.