Генсек ООН і Генсек НАТО вітають зміни в Єгипті

Генсек ООН Пан Гі Мун поважає "важке рішення" президента Єгипту Хосні Мубарака, повідомляє Reuters. "Я поважаю важке рішення Мубарака, яке було прийнято в ширших інтересах єгипетського народу, - сказав Пан Гі Мун... - Голос єгипетського народу, зокрема, молоді, був почутий, і саме вони визначать майбутнє своєї країни", - цитує РІА “Новости” слова голови ООН, який назвав сьогоднішні події "історичним моментом".

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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вітав рішення про відставку, яке у п`ятницю увечері прийняв президент Єгипту Хосні Мубарак. "Я послідовно закликав до швидкого, впорядкованого і мирного переходу до демократії, дотримання законних сподівань народу Єгипту", - йдеться в заяві Расмуссена, яка надійшла в РІА “Новости”. Генсек НАТО назвав Єгипет - найбільшу за населенням країну арабського світу - цінним партнером Північноатлантичного альянсу в рамках Середземноморського діалогу і ключовою країною в регіоні. "Упевнений, що Єгипет буде і надалі чинником стабільності і безпеки", - зазначив Расмуссен.