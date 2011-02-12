Саакашвілі: ідея імперії досі ще живе

Курс нинішнього керівництва Росії, яке має на меті збереження і відновлення імперії, не має майбутнього, заявив у п`ятницю президент Грузії Михайло Саакашвілі в ході щорічного виступу в парламенті країни.

За його словами, майбутнього не має і спроба повторення результатів найбільшої геополітичної трагедії.

«Ідея імперії досі ще живе, але в 21-му столітті вона нежиттєздатна і не має перспективи на існування. Цього нас навчають багато сторіч нашого історичного досвіду. Ми мали справу з багатьма імперіями і точно знаємо, коли є період життєздатності імперії. У нас це майже в генетичній пам`яті на рівні багатоетнічного народу. Ми знаємо, коли настає період розквіту і згасання імперії. Нині ми в періоді згасання імперського мислення та імперії, тож повинні бути особливо зібрані», - цитує Саакашвілі «Грузія Online».

«Грузинський народ ніколи не зверне з європейського і євроатлантичного курсу, - заявив президент.

Саакашвілі також підкреслив, що «підтримка Грузії на міжнародній арені зростає, а політичне партнерство поглиблюється».