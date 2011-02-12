Алжир приготувався до "єгипетського варіанту"

Влада Алжиру стягує в столицю держави значні сили поліції, щоб відвернути марш протесту, який опозиція має намір провести у суботу, 12 лютого. Як передає Agence France-Presse з посиланням на опозиційного лідера Саїда Саді (Said Sadi), в місто направлені додатково 10 тисяч поліцейських.

Reuters уточнює, що в центрі міста Алжир, де планується провести марш, чергують тисячі співробітників правоохоронних органів в захисному спорядженні.

Саді, слова якого наводить AFP, розповів, що новоприбулі поліцейські приєднаються до 20 тисяч співробітників правоохоронних органів, які придушили акцію протесту, яку опозиція намагалася провести 22 січня. Тоді в зіткненні демонстрантів з поліцією були вбиті п`ятеро людей, більше 800 одержали поранення.

За словами Саді, влада намагається оточити столицю, щоб не дозволити людям з регіонів приєднатися до маршу; крім того, зупинено рух потягів і іншого громадського транспорту.

Повідомляється також, що місцеве населення скуповує продукти харчування, побоюючись виникнення надзвичайної ситуації.

AFP уточнює, що починаючи з січня 2011 року четверо алжирців померли, вчинивши самоспалення на знак протесту проти влади. Агентство зазначає, що цих людей, безперечно, надихає приклад Тунісу, де такий вчинок дав поштовх до масових заворушень, які привели до втечі президента країни.

3 лютого президент Алжиру Абдель-азіз Бутефліка оголосив, що незабаром почне політичні реформи.

11 лютого пішов у відставку президент Єгипту Хосні Мубарак, якого змусили до цього кроку масові демонстрації. Незадовго до відставки Мубарак передрік, що заворушення охоплять і інші арабські країни, нагадує Лента.ру.