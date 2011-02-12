Євросоюз і МВФ виділять Греції 15 млрд. євро

12:47, 12 лютого 2011
Світ
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Черговий пакет антикризової допомоги

Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд затвердили черговий пакет антикризової допомоги Греції - у розмірі 15 млрд. євро.

Про це повідомляє радіо «Свобода».

У заяві ЄС і МВФ, проте, наголошується, що зусилля Греції щодо подолання фінансової кризи не матимуть успіху, якщо податкову реформу і програму приватизації, запропоновані урядом, не буде прискорено.

Загальна сума стабілізаційного кредиту, схваленого минулого року для Греції, становить 110 млрд. євро.

 

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