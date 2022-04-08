Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив, що Росія не повинна бути членом ЮНЕСКО.

46 країн-учасниць ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини, проведення якої заплановано в Росії.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в Telegram.

Міністр вважає такий крок безпрецедентною підтримкою України.

Він зазначив, що сторони Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини підписали відкритого листа через систематичне порушення Росією міжнародного гуманітарного права в Україні.

Серед підписантів такі країни: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Північна Ірландія, Сполучені Штати Америки та Україна.

Ткаченко нагадав, що МКІП неодноразово зверталося до ЮНЕСКО з проханням виключити з організації Росію, яка веде повномасштабну війну на території нашої держави, у тому числі, руйнуючи об’єкти культурної спадщини, що сягають своєю історією в тисячоліття.

Міністр зазначив, що РФ, яка завдає ударів по українським церквам, музеям, пам'яткам, театрам, за будь-яких обставин немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої - опікуватись культурою.

"Розраховую, ЮНЕСКО візьме до уваги вищесказане. Країна, що вбиває мирних жителів та руйнує культуру іншої держави, не може бути членом організації. За будь-яких обставин", - наголосив Ткаченко.

Довідка УНІАН. 45-ту сесію Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО заплановано провести в Казані. Сесія присвячена 50-річчю ухвалення Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

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