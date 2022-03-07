Росія порушує багато світових угод щодо захисту культурної спадщини.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, які культурні пам'ятки в Україні вже знищили російські окупанти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання, які культурні пам'ятки в Україні вже знищили російські окупанти, урядовець розповів: "Постраждала Харківська філармонія - достатньо унікальна архітектурна пам'ятка. Знищено музей в Іванкові. Постраждав Харківський костел. Знищено церкву на Київщині".

Ткаченко додав, що "кілька пам'яток культури фактично або зазнали втрат, або знищені на цей момент".

"Під загрозою знаходяться і більші пам'ятки в Україні, тому ми активно підключаємо ЮНЕСКО стосовно того, щоб були приведені в дію статті і Гаазької угоди стосовно захисту пам'яток, які знаходяться в зоні світових конфліктів. Тому що Росія вже порушує багато світових угод щодо захисту культурної спадщини", - розповів міністр.

Вас також можуть зацікавити новини: