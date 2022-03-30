Наголошується, що дії РФ свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм протилежить.

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з Казані до Львову та виключити РФ з лав організації

Про це заявив міністр Олександр Ткаченко, повідомляє прес-служба Мінкульту.

"Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Адже її дії свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм протилежить. Російські культурні діячі сьогодні стають рупорами нищівної кремлівської пропаганди і використовують в своїй риториці мову ненависті", – Олександр Ткаченко.

У відомстві кажуть, що відомо про інші руйнування та знищення культурних та історичних пам’яток в Україні.

Нагадаємо, з 2014 року Російська Федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.

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