В Іраку вбили двох співробітників американської телекомпанії ABC

В Іраку загинули двоє співробітників американської телекомпанії ABC.

Про це повідомляється на сайті телекомпанії ABC з посиланням на президента корпорації Девіда УЕСТІНА.

У результаті нападу невідомих загинули оператор 33-річний Аля Ульдін Азіз і звукооператор 26-річний Саїф Лаїт Юсуф, сказано в заяві компанії. Вони поверталися додому з роботи, коли їх машину на двох автомобілях заблокували невідомі бойовики і зажадали вийти. Всю ніч чоловіки вважалися зниклими безвісти, і лише вранці про їхню смерть було оголошено офіційно.

"Вони насправді були нашими вухами і очима в Іраку. Там багато місць, де іноземцям з`являтися небезпечно, але у нас була хоробра знімальна група. Тепер вони померли, а ми без них осліпнули", - заявило керівництво телекомпанії.

У оператора А.Азіза залишилася сім`я: дружина, мати і дві доньки. У С.Юсуфа залишилася наречена, мати, а також брати і сестри.

Журналісти і співробітники ЗМІ в Іраку часто піддаються нападам. За даними Комітету із захисту журналістів, за більш ніж чотири роки війни в Іраку загинули 102 журналісти і 39 співробітників ЗМІ, взято в заручники 48 журналістів.