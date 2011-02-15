Сьогодні засідає Міжпарламентська Асамблея України та Польщі

15 лютого в Києві відбудеться п’яте засідання Міжпарламентської Асамблеї України та Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, у рамках підготовки засідання голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зустрівся з віце-маршалком Сейму Республіки Польща Єжи ВЕНДЕРЛІХОМ.

Під час зустрічі голова Верховної Ради висловив сподівання, що «плідна і конструктивна робота Асамблеї, спілкування на рівні комітетів, парламентських груп дружби дозволить на практиці реалізувати домовленості між нашими країнами».

«Потрібна конкретна робота і практичний результат», - зазначив керівник парламенту, підкресливши, що «критична маса розмов вичерпана».

В.ЛИТВИН позитивно оцінив перелік питань, які визначені для обговорення під час засідання Асамблеї, та повідомив про заплановане на 21-22 березня 2011 року засідання тристоронньої Асамблеї Україна-Литва-Польща, яке відбудеться у Києві, та буде присвячене питанням гуманітарної співпраці, що «є важливим показником європейської ідентичності».

Керівник парламенту підкреслив, що Україна зацікавлена у головуванні Польщі в Європейському Союзі, що, на його переконання, «допоможе просунути інтереси і нашої країни». Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, ці інтереси полягають у вирішенні питань створення зони вільної торгівлі, питань реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, безвізового режиму, і, загалом, євроінтеграції.

«Спільне минуле, особливо спільне майбутнє України та Польщі, має спонукати до того, що Європа повинна протистояти викликам і демонструвати спільність», - наголосив він.

Голова Верховної Ради вважає, що у питанні створення зони вільної торгівлі «необхідно надзвичайно вивірити проблему і результат, але, разом з тим, якомога швидше пройти цей шлях».

Співпраця ж у питаннях програми “Східного партнерства”, за його словами, потребує значного імпульсу. Реалізацію “Східного партнерства” він назвав «доданою вартістю до безпосередніх контактів з ЄС».

Активізація цієї роботи, на переконання В.ЛИТВИНА, залежить як від економічних, так і політичних чинників. Зокрема, зазначив він, серед економічних питань - недостатнє фінансове забезпечення програми “Східне партнерство”. Серед політичних В.ЛИТВИН назвав недостатні зусилля, які докладаються до започаткування роботи ЄВРОНЕСТ. Голова Верховної Ради повідомив, що Україна запропонувала керівнику Європейського парламенту Єжи БУЗЕКУ різні варіанти реалізації парламентської складової європейського партнерства.

Віце-маршалок Сейму Республіки Польща Є.ВЕНДЕРЛІХ, зі свого боку, погодився із тим, що «час розмов і декларацій пройшов - наступив час рішень і конкретики». Він наголосив, що головування Польщі у ЄС стане шансом не лише для Польщі, а й для України. При цьому Є.ВЕНДЕРЛІХ зазначив, що польська сторона під час головування у ЄС «активно наголошуватиме на “Східному партнерстві” як основному стовпі співпраці України та Польщі». За його словами, для Польщі є важливим розширення Європейського Союзу, важливі інтереси України, тому вона буде «підкреслювати її європейськість».

Торкаючись питань, які розглядатимуться наступного дня на П’ятому засіданні Міжпарламентської Асамблеї України та Республіки Польща, віце-маршалок зазначив, що крім питань євроінтеграції, її учасники розглянуть стан підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, проблеми самоврядування, на яких дуже добре знається Польща і готова поділитися досвідом, та висловив упевненість у плідності роботи Асамблеї.