Ізраїль запровадив надзвичайний стан

Ізраїльський міністр оборони Амір Перец вранці в неділю, 20 травня, оголосив про введення надзвичайного стану на півдні країни, в прилеглих до Сектора Газа районах, повідомляє The Jerusalem Post.

Таке рішення, за словами Переца було викликане безперервним обстрілом південних територій Ізраїлю в районі міста Сдерот палестинськими ракетами "Кассам".

Введення надзвичайного стану на практиці означає передачу владних повноважень від цивільних структур військовим, які тепер отримали право закривати учбові заклади і підприємства, у випадку якщо цього вимагатимуть міркування безпеки. Аналогічні заходи було запроваджено на півночі Ізраїлю минулого літа під час Другої ліванської війни, коли ізраїльські міста постійно зазнавали обстрілу "Катюшами" "Хезболли".

Тільки за суботу палестинські бойовики випустили по південних районах Ізраїлю 14 ракет. Всього ж з моменту порушення перемир`я по ізраїльській території було випущено більше 120 "Кассамів". Ізраїль відповідає на це авіанальотами, в ніч на неділю авіація завдала чотири удари по палестинським територіям, при цьому було вбито трьох бойовиків ХАМАС, загинув також палестинський підліток.

Лента.ру