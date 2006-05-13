Павлокома - символ трагедії українців у Східній Польщі

Відкриття пам’ятника-меморіалу загиблим українцям у селі Павлокома у Польщі є позитивним кроком на шляху до зміцнення добросусідських відносин України і Польщі та історичного примирення двох народів.

Таку думку, як повідомили УНІАН в Офіційному Інтернет-представництві глави Української держави, висловив спеціальний гість Президента України Віктора ЮЩЕНКА на церемонії відкриття пам’ятника, очевидець Павлокомської трагедії, автор книги «Павлокома.1441–1945: історія села» професор Мак-Мастерського університету Канади Петро ПОТІЧНИЙ.

На його переконання, відкриття пам’ятника у Павлокомі є «дуже важливою подією» з огляду, зокрема, на участь у ній Президентів двох країн та сам факт того, що вперше поза межами України вшановується трагедія українського народу. «Павлокома і відкриття меморіалу – це символ трагедії не тільки одного села, але українців у Східній Польщі взагалі», – сказав професор П.ПОТІЧНИЙ. На його переконання, українська і польська сторони не повинні уникати у своїх відносинах подібних болючих питань, а натомість, мають їх розв’язувати. «Я думаю, це допоможе у спілкуванні українців та поляків. Очевидно, будуть такі люди, яким це не сподобається. Але ми знаємо: якщо подібні речі визнаються, шануються, тоді люди інакше підходять до цих питань і можна нарешті говорити про примирення», – сказав П.ПОТІЧНИЙ.

Професор також повідомив, що хоче подарувати Президентам України та Польщі свою книгу.

П.ПОТІЧНИЙ відзначив, що сьогодні на церемонію відкриття пам’ятника-меморіалу з’їхалося багато вихідців із Східної Польщі. Лише із Канади їх приїхало близько 10 осіб.

На момент трагедії П.ПОТІЧНОМУ було 14 років. Після знищення села він до 1947 року воював в УПА. Після демобілізації та навчання виїхав до США, а потім до Канади.