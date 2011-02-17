Клінтон: у Єгипті ще багато треба зробити

США виділять Єгипту 150 млн. дол. на підтримку економіки, заявила держсекретар США Гіларі КЛІНТОН.

"Я рада сьогодні оголосити, що ми виділяємо 150 мільйонів доларів Єгипту, щоб мати можливість підтримати перехід до нового режиму і допомогти в справі економічного відновлення", - сказала Г.КЛІНТОН журналістам.

Клінтон також наголосила, що для забезпечення впорядкованого переходу до нової форми правління - ще треба багато зробити.

Президент США Барак ОБАМА також раніше заявив, що передача влади - лише перший крок до повної реалізації сподівань єгипетського народу, до демократизації країни і вільних виборів.