Унаслідок розстрілу туристичного автобуса з Москви загинули 3 людей

Унаслідок розстрілу в Кабардино-Балкарській Республіці туристичного автобуса з Москви загинули 3 людей.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Під час в`їзду в село Заюкаєво в Кабардино-Балкарській Республіці двоє людей у масках і з автоматами на іномарці притиснули автомобіль марки “Газель” до узбіччя дороги, уточнили наявність пасажирів, а потім розстріляли транспортний засіб і зникли з місця події», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в “Газелі” перебували 6 осіб – жителі Москви і Московської області. Унаслідок інциденту троє людей загинули, двоє потерпілих були доставлені до лікарні. За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Кабардино-Балкарській Республіці порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох осіб), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство) і ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї).

На даний час проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події, а також осіб, причетних до здійснення злочину. Розслідування кримінальної справи продовжується.