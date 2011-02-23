Ахмадінежад порадив Каддафі прислухатися до голосу народу

Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад закликав лідера Лівії Муамара Каддафі звернути увагу на вимоги народу і припинити насильство проти своєї нації, повідомляє іранське інформаційне агентство ФАРС.

"Світ стоїть на порозі великих змін... народи потребують зв`язків з світовою спільнотою і справедливого світопорядку, які забезпечуватимуть дотримання прав і гідність усіх націй, зможуть заповнити той великий розрив між "владою" і "незаможними", а також розвінчати злі наміри щодо народів і націй, і припинити їх приниження і образу", - наводить агентство слова Ахмадінежада.

При цьому іранський президент зазначив, що дії влади Лівії проти демонстрантів неприйнятні. "У деяких місцях трапляються речі, які інакше, ніж мерзотними назвати не можна, хіба можна уявити, що знайдеться людина, яка бомбардуватиме і вбиватиме свій же народ", - сказав Ахмадінежад.

Іранський президент додав, що, на його думку, лівійський лідер повинен "також дослухатися до голосу свого народу, інакше, за аналогією з іншими арабськими державами, результат вже відомий наперед".

У самому Ірані, зауважує РІА "Новости", тиждень тому лідери опозиції, екс-кандидати в президенти Ірану Мехді Кярубі і Мірхоссейн Мусаві звернулися до уряду Ірану з проханням дозволити акцію на підтримку народу Єгипту, який виступив за повалення режиму Хосні Мубарака. Власті відхилили прохання опозиціонерів. Під час несанкціонованої акції іранської опозиції перед Тегеранським університетом, яка вилилася в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями, загинули двоє людей.