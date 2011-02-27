Україна може використовувати російські бойові кораблі

Росія запропонувала Україні використовувати російські бойові кораблі для базування на них українських сил спеціального призначення для боротьби з піратством в Аденській затоці.

Про це сьогодні журналістам у Владивостоку повідомив міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ, передає РІА «Новости».

"Пропозиція з російського боку пролунала. Якщо є необхідність, то можна використовувати на наших кораблях загони спеціального призначення України", - сказав російський міністр.

За його словами, тепер відповідь за Києвом.

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, який взяв участь у зустрічі з журналістами, у свою чергу, наголосив, що кожна країна повинна зробити свій вклад в антипіратську операцію "Аталанта". За його словами, піратські дії мають бути припинені на морі, але участь в операції може бути різною, зокрема за допомогою розміщення оперативних груп на кораблях. Але найголовніше, це взаємодія країн в Аденській затоці.

"У нас є план використання літака-амфібії Бе-12 у цьому районі у взаємодії з російськими моряками", - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Він наголосив, що цей протичовновий літак має достатній радіус дії і добрі можливості зі спостереження за морською обстановкою.