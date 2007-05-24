В Африці від холоду загинули 22 чоловіки

22 чоловік загинули за останні три дні від холоду в ПАР, де встановилася незвичайно сувора зима.

Як передає ІТАР-ТАСС, нічні температури в багатьох районах набагато нижчі нуля за Цельсієм, у горах випав сніг, на побережжі країни йдуть проливні дощі і бушують шторми.

Гинуть перш за все мешканці халуп - або від холоду, або від чадного газу, коли, намагаючись зігрітися, починають топити печі вугіллям.