Інтерпол випустив "помаранчеве попередження" щодо Каддафі

Інтерпол випустив так зване "помаранчеве попередження" щодо лівійського лідера Муаммара Каддафі та 15 його родичів, щоб таким чином наголосити державам, які входять в організацію, про необхідність виконання санкцій ООН, повідомляє Бі-бі-сі. Наприкінці лютого Рада безпеки ООН проголосувала за введення санкцій проти режиму Каддафі. Санкції передбачають ембарго на постачання до Лівії зброї і будь-яких матеріалів військового призначення, заборону на міжнародні поїздки Муаммара Каддафі, дев`яти членів його сім`ї і шістьох наближених, замороження зарубіжних активів Каддафі, його сина і ще чотирьох родичів.