Інтерпол випустив "помаранчеве попередження" щодо Каддафі
22:31, 04 березня 2011Світ
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... його рідних і наближених
Інтерпол випустив так зване "помаранчеве попередження" щодо лівійського лідера Муаммара Каддафі та 15 його родичів, щоб таким чином наголосити державам, які входять в організацію, про необхідність виконання санкцій ООН, повідомляє Бі-бі-сі.Наприкінці лютого Рада безпеки ООН проголосувала за введення санкцій проти режиму Каддафі. Санкції передбачають ембарго на постачання до Лівії зброї і будь-яких матеріалів військового призначення, заборону на міжнародні поїздки Муаммара Каддафі, дев`яти членів його сім`ї і шістьох наближених, замороження зарубіжних активів Каддафі, його сина і ще чотирьох родичів.
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