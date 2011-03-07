Обама: поплічники Каддафі відповідальні за неприйнятну жорстокість

Президент США Барак ОБАМА знову попередив владу Лівії, що їй доведеться відповісти за заподіяне нею насильство, і повідомив, що НАТО розглядає всі варіанти реагування на події в Лівії.

Як передає РІА Новости, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Австралії Джулією ГІЛЛАРД, яка перебуває у Вашингтоні з візитом.

"Я хочу дуже чітко дати зрозуміти підручним полковника КАДДАФІ... Їх буде притягнуто до відповіді... США стоятимуть пліч-о-пліч з народом Лівії, якому довелося зіткнутися з неприйнятною жорстокістю", - сказав Б.ОБАМА.

Американський президент в черговий раз підкреслив, що США розглядають всі варіанти відповіді на події в Лівії.

"Зараз НАТО готується до консультацій в Брюсселі з усього спектру варіантів реагування на насильство в Лівії, в тому числі військові", - підкреслив господар Білого дому.

Він також повідомив, що США продовжують допомагати лівійським громадянам, і що він розпорядився виділити додаткові 15 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу на додаток до 10 мільйонів, виділених в лютому.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН заявив, що НАТО не має наміру втручатися в ситуацію в Лівії, але як оборонний альянс і організація з гарантування безпеки здійснює "ретельне планування щодо будь-якого можливого розвитку подій".