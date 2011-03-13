Японців просять максимально скоротити споживання енергії

Уряд Японії створив штаб для координації дій і постачання країни електрикою, крім того, при уряді буде створено систему оперативного сповіщення іноземців, які перебувають в Японії, їхніми рідними мовами.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО. Він підтвердив, що величезні збитки, завдані землетрусом енергетичним компаніям Японії, можуть призвести до перебоїв із електроенергією.

"Ми просимо населення, промислові об`єкти максимально скоротити споживання енергії. Уряд дав вказівку енергокомпаніям у найкоротші терміни відновити потужності, але ми розуміємо, що це вимагає часу. Для координації роботи при уряді створено штаб із постачання електроенергією", - сказав Ю.ЕДАНО.

Він заявив про те, що для забезпечення іноземців, які перебувають в Японії, точною й оперативною інформацією їхніми рідними мовами, при уряді буде створено відділ, який повинен буде надавати інформацію про ситуацію іноземними мовами. Ю.ЕДАНО завив також, що масштаби землетрусу роблять украй необхідною допомогу добровольців. Для координації дій між добровольчими організаціями і урядом буде створено спеціальний комітет при уряді.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 9.0 стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі висотою понад десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометри на північний схід від Токіо, його осередок залягав на глибині 24 кілометри. Незабаром у тому ж районі сталося ще декілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0.