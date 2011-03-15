На АЕС у Японії третій вибух

01:09, 15 березня 2011
Світ
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Рівень радіації перевищив норми

Третій за ліком вибух стався на японській атомній електростанції (АЕС) "Фукусима-1", яка постраждала в результаті потужного землетрусу минулої суботи, повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше в понеділок на АЕС був зафіксований другий за три дні вибух водню, проте реактор не постраждав, і японські органи влади запевняли, що загрози підвищення рівня радіації поки немає.

Рівень радіації після вибуху перевищив припустимі норми, як у районі самого об`єкту, так і в префектурі Ібараки, розташованій між АЕС і Токіо, повідомляє агентство Франс Прес.

За даними Reuters, рівень радіації в районі АЕС після вибуху підвищився в чотири рази. О 08.31 ранку за місцевим часом цей показник складав 8,22 тисячі мікрозівертів на годину, а лише за 40 хвилин перед тим - 1,94 тисячі. Доза опромінення в 1-2 зіверти (1-2 мільйони мікрозівертів) на годину викликає симптоми променевої хвороби. Природний радіаційний фон становить від 0,05 до 0,2 мікрозівертів на годину, пояснює РІА "Новости".

 

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