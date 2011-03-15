До дня Смоленської катастрофи вийдуть 5 тисяч золотих монет (фото)

Національний банк Польщі (Narodowy Bank Polski, NBP) випустить до 10 квітня 2011 року, річниці авіакатастрофи під Смоленськом, чотири види пам`ятних монет, повідомляється на сайті NBP.

Це 800 тисяч монет з нейзільберу номіналом у два злотих, 30 тисяч срібних монет номіналом десять злотих із зображенням загиблого в цій авіакатастрофі голови NBP Славомира Скшипки, 50 тисяч срібних монет номіналом 20 злотих із зображенням літака на згадку про всіх загиблих, а також 5 тисяч золотих монет із зображенням Леха і Марії Качинських номіналом 100 злотих.

Монети з`являться в обігу вже на початку квітня.