У Єгипті розпустили службу держбезпеки

Влада Єгипту скасувала службу держбезпеки (State Security Investigation Service, SSIS), повідомляє ВВС News.

Міністр внутрішніх справ країни Мансур аль-Іссаві оголосив про створення нової групи спецслужб - Сил національної безпеки (National Security Force).

До завдань нової служби входитиме протистояння силам тероризму і забезпечення безпеки в країні. Розпуск служби держбезпеки, у штат якої входили близько ста тисяч осіб, був однією з ключових вимог, висунутих опозиціонерами з самого початку акцій протесту проти режиму Хосні Мубарака, нагадує Лента.ру.

У середині лютого 2011 року Хосні Мубарак оголосив про відставку, проте SSIS продовжила існувати. Тим часом співробітників держбезпеки публічно звинувачували в тортурах, масових незаконних арештах, прослуховуванні телефонних розмов і інших порушеннях.

На початку березня були арештовані майже 50 співробітників служби держбезпеки, яких викрили в спробах знищити документи, які підтверджують факти порушень.