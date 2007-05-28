Качинський: розміщення американської бази ПРО у Польщі росіян не стосується

Польща не має наміру обговорювати з Росією питання розміщення на польській території американської бази протиракетної оборони (ПРО).

Як передає РІА «Новости», про це заявив Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ в інтерв`ю чеській газеті Mlada fronta Dnes.

"З Росією про це ми точно не розмовлятимемо! Це відносини між нами і США", сказав Президент Польщі.

За словами Л.КАЧИНЬСЬКОГО, будівництво бази ПРО США на території Польщі - "питання суто оборонне". "Американські ракети захищатимуть від можливого нападу з боку непередбачуваних держав" - Ірану і Північної Кореї, сказав він.

Польський лідер заявив, що "нового Варшавського договору або РЕВ (на території колишніх соціалістичних країн) вже не буде". "Росія вже повинна була до цього звикнути", - додав Л.КАЧИНЬСЬКИЙ.

Він сподівається, що візит Президента США Джорджа БУША до Польщі 8 червня цього року, допоможе переконати поляків у тому, що розміщення бази ПРО США в Польщі - рішення правильне.

Як повідомлялося, США планують до 2012 року здати в експлуатацію східноєвропейську частину своєї протиракетної системи. Передбачається, що вона складатиметься з двох основних елементів: радара дальнього виявлення, який планується побудувати в Чехії, і десяти ракет-перехоплювачів, які США має намір розмістити в Польщі.

Вашингтон заявляє, що східноєвропейська протиракетна оборона буде спрямована проти можливих загроз з близькосхідного регіону, зокрема з Ірану. Проте Росія, яка виступає проти створення подібної системи поблизу своїх кордонів, побоюється, що спорудження радара в Чехії і розміщення батареї ракет-перехоплювачів в Польщі може негативно вплинути на глобальний стратегічний баланс сил.