Як катастрофа в Японії вплине на світові енергетичні ринки

Експерти прогнозують, що катастрофа в Японії вплине на всі світові енергетичні ринки.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, в світлі подій, що відбуваються в Японії, і напруженої обстановки на атомній електростанції «Фукусіма-1», інститут провів експертне опитування, як те, що відбувається, згодом позначиться на енергетичній безпеці Європи, і які перспективи України в контексті ситуації, що склалася.

Так, народний депутат, лідер Української народної партії, екс-міністр екології та ядерної безпеки Юрій КОСТЕНКО висловив думку, що події в Японії примусять світ поглянути на ядерну галузь абсолютно інакше. «В Японії ще не завершився сценарій, як ЄС скликає в Брюсселі нараду з проблеми відміни енергетичної стратегії. І низка країн – Швейцарія, Німеччина – припинили розгляд програм розвитку ядерної енергетики. Катастрофа в Японії примусить всіх принципово по-іншому подивитися на ядерну галузь», - сказав парламентарій.

Він пояснив, що нові системи безпеки будуть настільки дорогими, що зроблять атомну енергію неконкурентоспроможною, порівняно з тепловою і альтернативною енергетикою. «Енергетична стратегія після подій в Японії розвиватиметься більше у бік альтернативних джерел, ніж у бік ядерної енергетики. І лише створення комерційного реактора на швидких нейтронах, який зможе замкнути ядерний цикл і зробити його практично безвідходним, зможе змінити ставлення до ядерної енергетики», - переконаний Ю.КОСТЕНКО.

Він також упевнений, що Європа не відмовиться від атомної енергетики. «Як може відмовитися Франція, яка виробляє 78% електроенергії на атомних станціях, чи та сама Німеччина – 38%, Швейцарія – 35%? Інша справа, що вже не будуватимуть блоки, що базуються на діючих вимогах до ядерної безпеки, але повністю відмовитися від ядерної енергетики ще неможливо», - констатував експерт.

Крім того, він відзначив, що Україна має «сумні» перспективи в цій галузі. «У такому стані, в якому існує українська ядерна енергетика, вона і неефективна, і небезпечна. Тому ми повністю прив`язані до російського ядерно-паливного циклу. А Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна відривалася від неї енергетично», - сказав депутат.

Мер міста Славутич Володимир УДОВИЧЕНКО, навпаки, не бачить альтернативи атомній енергетиці ні в Європі, ні в Україні. «Якщо говорити про економічні і технічні можливості, про принципи стійкого розвитку, то, на жаль, на сьогоднішній день світова наука і практика говорять, що альтернативи атомній енергетиці немає. Без атомної енергетики ніхто не обійдеться, навіть маленька Швейцарія, де працює сьогодні 5 атомних станцій. Інша справа, що безпека атомної енергетики має підвищуватися з кожним роком. Головне – безпека. У такому контексті і розвиватиметься атомна енергетика світу», - сказав він.

За словами В.УДОВИЧЕНКА, в Україні АЕС виробляють 50% всій електроенергії. «У нас є уран – матеріал, з якого, за умови безпеки, можна робити паливо для ядерних установок. В Україні сьогодні іншого шляху, крім розвитку атомної енергетики, на жаль, немає. Хай хто-небудь запропонує, але з розрахунками, з цифрами, не просто з політичними гаслами. Наука має рухатися з урахуванням того, що необхідно забезпечити головне – безпека атомної енергетики, щоб уникнути повторення Чорнобиля. Такі можливості в світовій технології є», - наголосив мер Славутича.

Він також відзначив, що вже вживаються заходи щодо посилення безпеки українських атомних електростанцій.

Директор Департаменту ядерної енергетики і атомної промисловості Міністерства палива і енергетики України Петро ЧЕРНОВ також висловив думку, що Європа не відмовлятиметься від ядерної енергетики. «Візьміть Францію – 50 блоків і 50% електроенергії – це база всієї європейської енергетики. Ніхто необачно таких заяв не робить. Німеччина в цьому відношенні завжди відрізнялася певним консерватизмом. Так, вони сказали, що в сповільненому режимі переглядатимуть питання щодо продовження експлуатації – справа хазяйська. Це не вплине на загальну картину», - заявив експерт.

При цьому він висловив думку, що безслідно події в Японії не минуть. «Швидке переформатування енергетичного ринку неможливе, але умовно ця катастрофа вплине на все – не тільки на ринок електроенергії. Вона вплине на всі світові ринки. Подібного роду удар по другій економіці світу не може безслідно пройти для світу. Будуть переглянуті підходи до оцінки безпеки, до так званої програми стрес-тестів – вона вже озвучена. Зараз вноситимуться зміни, все буде переглянуто. Всі програми з продовження термінів, безумовно, стануть дорожчі через додаткові заходи. Але комплекс заходів буде прийнято», - сказав П.ЧЕРНОВ.

За його словами, в Україні також посилюватимуть безпеку АЕС. «Безумовно, ми (Україна – УНІАН) до цього будемо підключені, і активно в цьому братимемо участь, тому що на сьогоднішній день Євросоюз і МАГАТЕ констатували, що всі наші станції повністю відповідають вимогам Євросоюзу щодо безпеки, і ми витратили масу часу і коштів, щоб одержати такий висновок», - сказав П.ЧЕРНОВ.

На цю тему 23 березня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл.