США направляють морських піхотинців до берегів Лівії

США розпочали перебазування більш як 4 тис. моряків і морських піхотинців до району Середземного моря для підтримки коаліційної операції в Лівії "Одіссея Світанок".

Як передає РІА «Новости», з посиланням на інтернет-портал DVIDS, який спеціалізується на новинах на військову і військово-промислову тематику.

Військовослужбовці зі складу амфібійно-десантної групи постійної готовності Bataan і 22-го експедиційного формування Корпусу морської піхоти ВМС США попрямують до Середземного моря з міст у штаті Вірджинія Норфолк і Літл-Крік на кораблях-амфібіях, кількість яких не уточнюється. За словами капітана Стівена ЙОДЕРА, який командує десантною групою, перебазування підрозділів ВМС здійснюється позапланово і викликано "терміновою необхідністю у Лівії і регіоні". "Кораблі-амфібії оптимальні для виконання широкого спектру місій, від гуманітарної допомоги до військових операцій на суші і морі", - цитує інтернет-портал слова С.ЙОДЕРА.

З середини лютого у Лівії проходять виступи з вимогою відставки Муамара КАДДАФІ, який править країною більш як 40 років. Міжнародні організації заявляють про тисячі жертв зіткнень повсталих з урядовими військами. Рада безпеки ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безполітної зони над Лівією і можливість проведення іноземної військової повітряної операції проти сил КАДДАФІ. В операції, яка одержала умовну назву "Одіссея. Світанок", беруть участь 13 країн, зокрема, Велика Британія, Франція, США. За даними лівійських властей, у результаті ударів сил коаліції, які почалися 19 березня, загинули десятки мирних громадян. Країни - учасниці коаліції ці відомості не підтверджують. У середу Пентагон повідомив, що сили міжнародної коаліції за п`ять днів операції в Лівії виконали понад 300 бойових вильотів. Число випущених ракет "Томагавк" перевищило 160.