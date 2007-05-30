Грузинських школярів примусять залишати удома... зброю

З нового навчального року в школах Грузії діятиме Кодекс поведінки школярів. «Новості-Грузія» посилається на рішення міністерства освіти республіки. В даний час чиновники розглядають проект цього кодексу.

Серед вимог Кодексу – заборона для учнів на... носіння вогнепальної і холодної зброї. Обмеження також розповсюджуються на зовнішній вигляд школярів: їх одяг, як випливає з кодексу, "не повинен бути таким, що порушує вимоги моралі". Як заходи впливу по відношенню до порушників передбачені примусові роботи на користь школи, а також перевід до якогось"альтернативнног учбового закладу".

Мета кодексу - "формувати в школі позитивний клімат, сприяючий освіті, запобігати конфліктам і упроваджувати серед учнів самодисципліну".

Інформагентство відзначає, що останнім часом в Грузії почастішали випадки "розборок" між учнями старших класів, в яких використовується холодна і вогнепальна зброя.