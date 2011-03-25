«Эхо Москвы» вимагає провести ексгумацію останків Сталіна

Радіостанція "Эхо Москвы" готує клопотання про ексгумацію останків Йосипа Сталіна, повідомив увечері в четвер у своєму твіттері головній редактор радіостанції Олексій ВЕНЕДИКТОВ.

Прохання буде подане у ході розгляду позову Євгена ДЖУГАШВІЛІ, який називає себе онуком радянського вождя, передає Лента.ру. Він вимагає визнати слова журналіста Миколи СВАНІДЗЕ про те, що Сталін "душив маленьких дітей", такими, що паплюжать честь і гідність історичного діяча. Як компенсацію Є.ДЖУГАШВІЛІ вимагає 10 мільйонів рублів від "Эхо Москвы" і 1 мільйон - від М.СВАНІДЗЕ.

Тим часом, нагадує О.ВЕНЕДИКТОВ, за російським законодавством, такі позови можуть подавати лише родичі тих, чия честь і гідність були спаплюжені. Як наполягає "Эхо Москвы", жодних доказів того, що Є.ДЖУГАШВІЛІ є родичем Сталіна, немає. При цьому, дочка радянського лідера Світлана АЛЛІЛУЄВА прямо називала Є.ДЖУГАШВІЛІ самозванцем, указує О.ВЕНЕДИКТОВ.

Є.ДЖУГАШВІЛІ вже програв один позов до радіостанції "Эхо Москвы". Тоді приводом для розгляду стали слова Матвія ГАНАПОЛЬСЬКОГО "Сталін підписав указ, що можна розстрілювати дітей з 12-річного віку". У травні 2010 року Пресненський суд Москви відмовився задовольнити претензії Є.ДЖУГАШВІЛІ на суму 10 мільйонів рублів. Суд також не дав ходу першому клопотанню "Еха Москви" про ексгумацію останків Сталіна для проведення ДНК-експертизи і встановлення ступеня спорідненості позивача і колишнього глави держави.

Крім того, Є.ДЖУГАШВІЛІ програв позови до Росархіву про фальсифікацію документів і до "Нової газети" за те, що та назвала Сталіна злочинцем.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 року Є.ДЖУГАШВІЛІ звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу стосовно співробітників Служби безпеки України і ряду суддів, причетних до розслідування справи про Голодомор.

Приводом для звернення Є.ДЖУГАШВІЛІ стало рішення Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року, який визнав Сталіна і ще шістьох осіб винними у масовому голоді в Україні 1932-1933 років і геноциді українців. На думку Є.ДЖУГАШВІЛІ, Сталін не може бути звинувачений у геноциді, оскільки такого поняття у 1930-ті роки в українському законодавстві не існувало.