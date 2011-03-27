Ізраїль вимагає знищити сторінку Facebook, що закликає до повстання палестинців

Ізраїль вимагає від Facebook знищити сторінку, що закликає до повстання палестинців

Впливова міжнародна антисемітська організація «Ліга проти наклепу» (The Anti-Defamation League), що базується в США, зажадала від соціальної мережі Facebook знищити профіль групи з назвою «Третя палестинська інтифада» (повстання палестинців за звільнення окупованих територій), повідомляє The Jerusalem Post.

Як вважає організація, сторінка «сприяє терористичному насильству».

Група, яка закликає «спиратися на дві попередні інтифади», налічує вже близько 312 тисяч осіб. Також вона містить посилання на Twitter і відео на YouTube.

Офіційний представник ADL Аврам Фоксман заявив, що вимогу поки не задовольнили. На його думку, групу необхідно закрити, оскільки «одна лише назва провокує насильство».

Минулої середи міністр інформації Ізраїлю відправив засновникові Facebook Марку Цукербергу лист з таким самим проханням.

«Я звертаюся до вас із проханням про негайне знищення цієї сторінки на Facebook. Я упевнений, що ви з повагою ствитеся до цінностей будь-якого народу і вважаєте за краще, щоб весь ваш сайт грунтувався на тому ж», – мовиться в листі міністра.

«Газета.Ru»