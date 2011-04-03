У Сомалі проголошено ще одну державу

У Сомалі з`явилася нова самопроголошена держава - Азанія. Головою нової територіальної одиниці став Мохамед Абді Ганді. У своєму зверненні він зазначив, що насамперед має намір вигнати бойовиків "Аль-Каїди" з території своєї держави, передає Associated Press.

Пишна церемонія, присвячена утворенню нової держави, відбулася в неділю в столиці Кенії Найробі. Найробі підтримує нову адміністрацію, вважаючи, що Азанія зможе стати буферною зоною між Кенією і охопленою анархією Сомалі.

З 1991 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг держава Сомалі розпалася на зони впливу кланів, і відтоді там з`явилися кілька самопроголошених держав.

Перехідний уряд країни, який намагається об`єднати Сомалі, засудив проголошення суверенного статусу Азанії.