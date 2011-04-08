Премію ЮНЕСКО одержав іранський журналіст, який перебуває в ув'язненні

Світова премія ЮНЕСКО за внесок в справу свободи преси присуджена іранському журналістові Ахмаду Зейдабаді, який перебуває в ув`язненні, який був засуджений до шести років за звинуваченням у веденні пропаганди проти ладу, який існує в ісламській республіці, повідомляє Бі-бі-сі.

Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова заявила, що Зейдабаді "постійно сміливо висловлювався за свободу преси і свободу слова".

Зейдабаді, як і десятки громадських діячів і активістів опозиції в Ірані, потрапив під суд після масових протестів проти офіційних результатів президентських виборів 2009 року.

Він був головним редактором газети "Азад", а також співпрацював з іранською службою Бі-бі-сі.