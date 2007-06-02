Більш як половина жителів ЄС підтримують вступ України (опитування)

Понад половина (55%) жителів Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС, у разі виконання усіх обов’язкових умов.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що розповсюджене в павільйоні публічних дискусій в рамках святкування Дня Європи.

Приблизно третина (34%) висловились проти цього, а решта (близько 10%) не визначилися з відповіддю.

При цьому рівень підтримки вступу України в ЄС зріс з листопада 2005 року на 4%. Громадська думка також стала чіткішою, відтак, скоротилась кількість тих, хто відповідає «Не знаю». В дослідженні відзначається, що особливо схвально ставиться до перспективи вступу України до ЄС молодь. Так, серед респондентів віком від 18 до 30 років 63% підтримують вступ України до ЄС.

Громадська думка ЄС більш прихильна до ідеї членства у ЄС України (55%), ніж Росії (45%), Туреччини (40%), чи Марокко (35%). Відзначається, що кількість відповідей «Не знаю» скоротилось, і експерти пов’язують це з тим, що нещодавній вступ Румунії і Болгарії сприяв кращій поінформованості щодо цього питання.

Опитування проводилось наприкінці грудня 2006 – в січні 2007 року французьким дослідницьким інститутом. Опитано методом інтерв’ю за репрезентативною вибіркою по 1000 осіб в Німеччині, Іспанії, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі.