Скандал у Смоленську: Росія змінила напис на обеліску жертвам катастрофи

Російські власті сьогодні вночі без відома Польщі замінили таблицю на обеліску жертвам Смоленської авіакатастрофи, яка була встановлена у перші дні після трагедії, повідомляє польський телеканал TVN24.

За його даними, на новій таблиці відсутня згадка про те, що делегація польських високопосадовців, які загинули в авіакатастрофі, планувала віддати шану розстріляним в Катині польським офіцерам.

«Пам’яті 96 поляків на чолі з Президентом Польщі Лехом Качиньським, які 10 квітня 2010 року загинули в авіакатастрофі під Смоленськом», - написано зараз на таблиці.

Спочатку на таблиці було написано, що делегація їхала на заходи «із відзначення 70-ї річниці радянського злочину людиновбивства у Катинському лісі над полоненими офіцерами польського війська у 1940 році».

Прес-секретар польського МЗС Марчін БОСАЦЬКИЙ сказав у коментарі TVN24, що польські дипломати помітили підміну сьогодні вранці, і зауважив, що польська сторона попросила Росію пояснити причину заміни.

«Нам сказали, що росіяни поміняли таблицю з двох причин: по-перше, бо вона була встановлена без консультацій та згоди, а по-друге, що була польською мовою», - сказав він.