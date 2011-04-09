У власника «Межигір'я» - великі неприємності

Йоган Вановітц, директор австрійської фірми Euro East Beteiligungs GmbH, яка виступає номінальним власником резиденції "Межигір`я", підозрюється у маніпуляціях на біржі.

Як написало віденське видання Kurier, в зв`язку з цим австрійський Euro Invest Bank був змушений зняти Вановітца з посади.

Його звільнили в зв`язку з підозрою на маніпуляцію з курсами акцій Telekom Austria ще у 2004 році, в якому брала участь компанія Euro Invest Bank - вони викупили акції перед закриттям біржі і це штовхнуло їх курс вгору - в результаті менеджери телекому отримали бонусів на 9 мільйонів євро.

Паралельно Йоган Вановітц був призначений директором австрійської фірми Euro East Beteiligungs GmbH, яка виступає власником 99% акцій у фірмі "Танталіт", що за документами володіє колишньою резиденцію "Межигір`я".

При цьому Euro Invest Bank на 65% є номінальним засновником фірми Euro East Beteiligungs GmbH в інтересах неназваного клієнта.

Решта 35% фірми Euro East Beteiligungs GmbH, яка виступає кінцевим власником "Межигір`я", належать юристу з Ліхтенштейну, який також діє в інтересах анонімних клієнтів.

Як відомо, у резиденції "Межигір`я" проживає президент України Віктор Янукович.

Українська правда