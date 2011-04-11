Новий потужний землетрус у Японії

Черговий сильний землетрус стався у Японії. Про це повідомляє Эхо Москвы. Сила підземних поштовхів в районі острова Хонсю перевищила 7 балів. За даними японського телеканалу NHK, землетрус відчувався і в Токіо. Оголошена загроза цунамі. За деякими даними, хвиля заввишки близько метра вже досягла префектури Ібараки. Місцеве телебачення відзначає, що збоїв в роботі японських АЕС не зафіксовано. Проте, компанія – оператор Токіо Електрик Пауер в екстреному порядку евакуював персонал з Фукусіма-1. За іншими даними, на Фукусімі-1 вишли з ладу наглядові камери, які дозволяли вести контроль за системою охолоджування першого, другого і третього реакторів. Тим часом, як повідомляє ІТАР-ТАРС, японська влада в екстреному порядку закрила Токійський міжнародний аеропорт Наріта. Там перевіряють стан злітно-посадочних смуг.