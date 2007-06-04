У Путіна була надія “на хлопців з України”, але ті йдуть до тиранії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає себе "абсолютним демократом" і упевнений в тому, що в РФ не немає жодних передумов для повернення до тоталітарного режиму.

В ході інтерв`ю ЗМІ країн "Великої вісімки", відповідаючи на питання кореспондента німецького журналу Der Spiegel про те, чи немає в Росії тенденції повернення до тоталітарного режиму, Путін сказав: "Це повна брехня, не вірте нікому", пише Лента.ру. Далі президент РФ повідомив німецького журналіста, що вважає себе "абсолютним і чистим демократом". "Але ви знаєте, в чому біда? Навіть не біда, трагедія справжня, - продовжив Путін своя відповідь на питання Der Spiegel. - В тому, що я такий один, інших таких в світі просто немає".

Путін запропонував західним ЗМІ звернути увагу на ситуацію з демократією за межами Росії. У США, за його словами, "жах один: тортури, бездомні, Гуантанамо, утримання під вартою без суду і слідства". У Європі, повідомив президент РФ, ситуація не краща: "жорстоке поводження з демонстрантами, застосування гумових куль, сльозоточивого газу то в одній столиці, то в іншій, вбивства демонстрантів на вулицях".

"Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю, - продовжив Путін. - Була одна надія на хлопців з України, але і ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення конституції, всіх законів і так далі". "Після смерті Махатми Ганді поговорити немає з ким", - повідомив президент РФ.

Також російський президент заявив, що "багато так званих загальних цінностей у нас захищені навіть краще, ніж в деяких інших країнах "вісімки". У Росії, сказав Путін, зберігається мораторій на страту, а деякі країни "Великої вісімки" продовжують застосовувавти цю форму покарання.