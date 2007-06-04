Путін погрожує знайти у Європі нові цілі для російських ракет

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що для російських ракет з`являться нові цілі в Європі, якщо частина стратегічного ядерного потенціалу США виявиться на європейському континенті і загрожуватиме Росії.

Як передає РІА «Новости», про це Президент РФ заявив в інтерв`ю журналістам друкованих ЗМІ з країн-членів "Групи восьми".

"Очевидно, що якщо частина стратегічного ядерного потенціалу Сполучених Штатів виявиться в Європі і, на думку наших військових фахівців, нам загрожуватиме, то ми змушені робити кроки у відповідь. Які це кроки? Звичайно, у нас повинні з`явитися нові цілі в Європі", - сказав В.ПУТІН.

"А які це будуть засоби для поразки тих об`єктів, які становлять, на думку наших військових, потенційну загрозу для Російської Федерації, це вже справа техніки: чи балістичні чи крилаті ракети, або це можуть бути абсолютно нові системи - повторюю, це вже справа техніки", - додав В.ПУТІН.