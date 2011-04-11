Вибух у мінському метро визнаний терактом

Генпрокуратура Білорусії заявила, що вибух в мінському метро кваліфікований як терористичний акт.

"Сьогодні о 17.54 на станції "Жовтнева" стався терористичний акт. За даним фактом порушено кримінальну справу, створено спільну слідчу групу", - повідомив заступник генерального прокурора Білорусі Андрій Швед журналістам після наради, яку провів президент країни Олександр Лукашенко.

А.Швед очолив слідчу групу. За його словами, зараз ведуться необхідні слідчі дії, всі версії вибуху будуть опрацьовані та розслідувані в повному обсязі.

Вибух на станції "Жовтнева" в Мінську стався ввечері, в метро було багато народу. Загинули 11 осіб, поранені 126, з них 22 у важкому стані.