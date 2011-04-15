Війська Каддафі поновили наступ

У Лівії війська, вірні Муамару Каддафі, посилили у п`ятницю обстріл позицій повстанців у місті Місурата. Повідомляється, що в бій були введені танки, повідомляє Радіо Свобода.

Літаки НАТО у п`ятницю завдавали ударів по цілях у ряді міст Лівії, зокрема в Сирті - рідному місті Каддафі.

Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен заявив за підсумками наради міністрів закордонних справ Північноатлантичного Союзу в Берліні, що найближчим часом до операції в Лівії приєднаються до 10 нових літаків, здатних вражати цілі з високою точністю, - щоб уникнути жертв серед мирного населення.