Туреччина готова розширити транспортне сполучення з Кримом

Туреччина готова відкрити транспортне сполучення Синоп-Ялта, а також зробити частішою лінію Зонгулдак-Севастополь і Зонгулдак-Євпаторія.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ахмет МЕРІЧ на зустрічі з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ, повідомила прес-служба кримського уряду.

Турецька сторона звернулася до керівника Радміну Криму з проханням посприяти в зменшенні податків і портових зборів на цих лініях.

В.ДЖАРТИ зазначив, що розроблена й прийнята Стратегія розвитку республіки спрямована на те, щоб розвивати, зокрема, й транспортну інфраструктуру автономії.