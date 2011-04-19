Туреччина готова розширити транспортне сполучення з Кримом
00:52, 19 квітня 2011Світ
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Посол зустрівся з головою Ради міністрів
Туреччина готова відкрити транспортне сполучення Синоп-Ялта, а також зробити частішою лінію Зонгулдак-Севастополь і Зонгулдак-Євпаторія.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ахмет МЕРІЧ на зустрічі з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ, повідомила прес-служба кримського уряду.
Турецька сторона звернулася до керівника Радміну Криму з проханням посприяти в зменшенні податків і портових зборів на цих лініях.
В.ДЖАРТИ зазначив, що розроблена й прийнята Стратегія розвитку республіки спрямована на те, щоб розвивати, зокрема, й транспортну інфраструктуру автономії.
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