Анімований логотип Олімпіади-2012 спричиняє епілептичні напади?

Анімований логотип Олімпіади-2012, розміщений на офіційному сайті, видалений у зв`язку з скаргами людей, котрі страждають епілепсією, передає Associated Press. За даними британської добродійної організації Epilepsy Action, 10 людей звернулися зі скаргами і декілька людей перенесли епілептичний напад після відвідування сайту Олімпіади-2012, повідомляє РБК-Україна. "Як тільки нам стало відомо про проблему, ми негайно вжили заходів і прибрали анімацію з сайту. Зараз ми переробляємо анімацію", - заявив представник організатора лондонської Олімпіади.

На створення логотипу було витрачено 400 тис. фунтів стерлінгів (590,5 тис. євро).