До машини Папи Римського намагався встрибнути божевільний (фото)
17:59, 06 червня 2007Світ
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Аудієнція на площі Святого Петра
|Фото АР/Yahoo!
Порушник спробував встрибнути у папамобіль в середу, 6 червня, під час загальної аудієнції, яку Папа Римський традиційно давав на площі Святого Петра в Римі. Чоловікові завадили охоронці, які затримали його раніше, ніж він встиг здійснити задумане.
Після допиту, проведеного ватиканським суддею, затриманого доправили до психіатричної установи.
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