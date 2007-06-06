До машини Папи Римського намагався встрибнути божевільний (фото)

Чоловік, який намагався встрибнути в автомобіль Папи Римського Бенедикта XVI, виявився 27-річним німцем, який страждає на психічний розлад, повідомляє Reuters. Джерела у Ватикані заявили, що неврівноважений чоловік намагався таким чином звернути на себе увагу і не збирався заподіяти понтифікові шкоду.

Порушник спробував встрибнути у папамобіль в середу, 6 червня, під час загальної аудієнції, яку Папа Римський традиційно давав на площі Святого Петра в Римі. Чоловікові завадили охоронці, які затримали його раніше, ніж він встиг здійснити задумане.

Після допиту, проведеного ватиканським суддею, затриманого доправили до психіатричної установи.

Лента.ру