Лондон закликає британців залишити Сирію

Лондон закликав своїх британців залишити Сирію оскільки ситуація з безпекою дедалі погіршується, повідомляє Бі-бі-сі.

В останні два дні сили безпеки вбили більше ста демонстрантів, що вимагали до політичних змін.

Британський міністр закордонних справ Вільям Хейг висловив обурення вбивствами, заявивши, що сирійська влада має відповісти на законні вимоги людей.

21 квітня президент Сирії Башар Асад підписав указ про скасування режиму надзвичайного стану в країні, що тривав 48 років, а також про ліквідацію Вищого суду держбезпеки, як того протягом трьох тижнів вимагали протестувальники. Проте опозиція заявила, що скасування надзвичайного стану недостатньо, воно нічого не змінює, спецслужби продовжують діяти поза будь-якими законами. "Сирійський народ повністю втратив довіру до влади", заявив один з лідерів опозиції.