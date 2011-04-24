Тисячі японців вийшли на демонстрацію проти атомної енергетики

Кілька тисяч осіб у неділю в Токіо провели демонстрацію проти атомної енергетики на тлі кризи навколо аварійної АЕС "Фукусіма-1", передає РІА "Новости" з посиланням на телеканал NHK.

Люди незадоволені розвитком подій на АЕС "Фукусіма-1", яка постраждала під час землетрусу 11 березня. Учасники демонстрації вимагають закриття всіх АЕС в країні, які побудовані без захисту від землетрусів і цунамі.

Вони також закликають уряд і компанію ТЕРСО перейти на альтернативні джерела енергії.

"Захистіть дітей від радіації у Фукусімі!", - скандували присутні, проходячи мимо головного офісу компанії TEPCO - оператора аварійної АЕС.

Всього, за даними організаторів, участь в демонстрації взяли близько 4500 осіб.