4 людей загинули в зіткненнях християн і мусульман в Єгипті
01:55, 08 травня 2011Світ
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У 20 осіб вогнепальні поранення
Принаймні, четверо людей загинули, ще 20 постраждали у зіткненнях християн і мусульман у єгипетській столиці, повідомляє Бі-бі-сі.
Група мусульман оточила коптську церкву на північному заході Каїра, намагаючись, за словами присутніх, звільнити дружину священика, яка була викрадена і якій християнська громада не дозволяла прийняти іслам.
За словами очевидців, жертвами зіткнення стали двоє коптів. Потерпілі - також в основному християни. Близько 20 осіб доставлені з вогнепальними пораненнями в кілька лікарень Каїра.
Єгипетські копти - найчисленніша християнська громада Близького Сходу, близько 10% населення Єгипту є послідовниками цієї течії в християнстві.
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