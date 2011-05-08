4 людей загинули в зіткненнях християн і мусульман в Єгипті

Принаймні, четверо людей загинули, ще 20 постраждали у зіткненнях християн і мусульман у єгипетській столиці, повідомляє Бі-бі-сі.

Група мусульман оточила коптську церкву на північному заході Каїра, намагаючись, за словами присутніх, звільнити дружину священика, яка була викрадена і якій християнська громада не дозволяла прийняти іслам.

За словами очевидців, жертвами зіткнення стали двоє коптів. Потерпілі - також в основному християни. Близько 20 осіб доставлені з вогнепальними пораненнями в кілька лікарень Каїра.

Єгипетські копти - найчисленніша християнська громада Близького Сходу, близько 10% населення Єгипту є послідовниками цієї течії в християнстві.